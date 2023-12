Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0.43 Prozent schwächer bei 16’655.50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 16’748.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16’624.50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15’932.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.09.2023, den Stand von 15’723.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, einen Wert von 13’889.00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 18.49 Prozent. Bei 18’246.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13’869.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 1.69 Prozent auf 180.70 EUR), Symrise (+ 1.45 Prozent auf 99.44 EUR), Covestro (+ 1.42 Prozent auf 53.00 EUR), Beiersdorf (+ 0.86 Prozent auf 134.20 EUR) und Merck (+ 0.54 Prozent auf 140.60 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-3.25 Prozent auf 11.01 EUR), Infineon (-2.48 Prozent auf 37.95 EUR), EON SE (-2.28 Prozent auf 12.24 EUR), Zalando (-2.18 Prozent auf 22.40 EUR) und Siemens (-2.03 Prozent auf 163.40 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7’888’362 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 165.489 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

