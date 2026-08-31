Schwacher Handel in Zürich: SPI verliert am Mittag

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.41 Prozent tiefer bei 20’187.82 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.500 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.160 Prozent auf 20’238.17 Punkte an der Kurstafel, nach 20’270.57 Punkten am Vortag.

Bei 20’266.20 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20’187.82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SPI erreichte am letzten Handelstag imJuli, dem 31.07.2026, den Wert von 20’161.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’157.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 16’907.81 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.67 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Gurit (+ 7.94 Prozent auf 46.20 CHF), Villars SA (+ 3.42 Prozent auf 605.00 CHF), Feintool International (+ 3.33 Prozent auf 12.40 CHF), Orior (+ 2.58 Prozent auf 14.30 CHF) und Infracore SA (+ 2.36 Prozent auf 52.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-9.93 Prozent auf 0.17 CHF), Addex Therapeutics (-8.33 Prozent auf 0.03 CHF), Curatis (-6.34 Prozent auf 19.20 CHF), ASMALLWORLD (-4.76 Prozent auf 0.60 CHF) und GAM (-4.75 Prozent auf 0.08 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der MindMaze Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’240’456 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 310.609 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch