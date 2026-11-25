Der SPI fiel im SIX-Handel zum Handelsende um 0.51 Prozent auf 20’586.33 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.632 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.856 Prozent auf 20’868.70 Punkte an der Kurstafel, nach 20’691.48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’586.33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’910.98 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0.407 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SPI einen Wert von 20’387.91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’421.31 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 17’542.28 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.85 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 19.77 Prozent auf 5.15 CHF), ams-OSRAM (+ 6.78 Prozent auf 12.91 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 6.10 Prozent auf 57.40 CHF), Medmix (+ 5.82 Prozent auf 10.36 CHF) und Xlife Sciences (+ 5.26 Prozent auf 8.00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Cicor Technologies (-9.13 Prozent auf 125.40 CHF), Stadler Rail (-8.57 Prozent auf 27.94 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6.50 Prozent auf 7.48 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6.08 Prozent auf 4.79 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-5.92 Prozent auf 18.45 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5’017’922 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 352.601 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch