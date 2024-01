Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.32 Prozent leichter bei 14’521.66 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.958 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.442 Prozent auf 14’633.20 Punkte an der Kurstafel, nach 14’568.83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14’651.49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’521.66 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0.828 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.12.2023, bei 14’578.66 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 19.10.2023, mit 13’701.44 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, betrug der SPI-Kurs 14’447.50 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0.331 Prozent abwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 14’743.38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’455.60 Punkten.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Spexis (+ 56.22 Prozent auf 0.29 CHF), Implenia (+ 13.74 Prozent auf 31.45 CHF), Arundel (+ 7.14 Prozent auf 0.12 CHF), Meyer Burger (+ 5.88 Prozent auf 0.10 CHF) und GAM (+ 3.76 Prozent auf 0.40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Kinarus (-28.57 Prozent auf 0.00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-10.77 Prozent auf 7.46 CHF), ObsEva (-8.29 Prozent auf 0.03 CHF), Idorsia (-5.70 Prozent auf 1.41 CHF) und Molecular Partners (-4.88 Prozent auf 3.90 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Kinarus-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 51’647’261 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 269.031 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Implenia-Aktie mit 5.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

