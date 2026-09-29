Schwacher Handel in Zürich: SPI fällt zum Handelsende zurück

Schlussendlich schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 19’721.98 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.437 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.115 Prozent auf 19’781.42 Punkte an der Kurstafel, nach 19’758.71 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19’721.98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’891.39 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 20’270.57 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 20’040.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der SPI noch bei 16’631.63 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 9.23 Prozent auf 0.71 CHF), ams-OSRAM (+ 8.79 Prozent auf 22.04 CHF), Calida (+ 8.00 Prozent auf 14.58 CHF), Julius Bär (+ 7.21 Prozent auf 76.76 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6.82 Prozent auf 8.14 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Lindt (-8.66 Prozent auf 7’805.00 CHF), Lindt (-8.40 Prozent auf 81’800.00 CHF), Addex Therapeutics (-5.50 Prozent auf 0.02 CHF), Schlatter Industries (-4.84 Prozent auf 17.70 CHF) und Straumann (-4.44 Prozent auf 92.16 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3’331’303 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 315.356 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Mit 11.77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch