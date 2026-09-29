Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’190 -0.6%  DAX 25’399 0.1%  Euro 0.9456 0.0%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’148 0.8%  Bitcoin 69’451 0.0%  Dollar 0.8357 0.4%  Öl 103.7 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Gefahr für SpaceX-Aktie? Chinas Raumfahrt drängt auf den Weltmarkt
Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wenn Krypto auf KI trifft: Cardano-Gründer überrascht mit ungewöhnlicher Prognose
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Suche...

Roche Aktie 1203211 / CH0012032113

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 29.09.2026 17:58:14

Schwacher Handel in Zürich: SPI fällt zum Handelsende zurück

Schwacher Handel in Zürich: SPI fällt zum Handelsende zurück

Kaum verändert zeigte sich der SPI zum Handelsende.

Roche
361.10 CHF -1.91%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 19’721.98 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.437 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.115 Prozent auf 19’781.42 Punkte an der Kurstafel, nach 19’758.71 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19’721.98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’891.39 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 20’270.57 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 20’040.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der SPI noch bei 16’631.63 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 9.23 Prozent auf 0.71 CHF), ams-OSRAM (+ 8.79 Prozent auf 22.04 CHF), Calida (+ 8.00 Prozent auf 14.58 CHF), Julius Bär (+ 7.21 Prozent auf 76.76 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6.82 Prozent auf 8.14 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Lindt (-8.66 Prozent auf 7’805.00 CHF), Lindt (-8.40 Prozent auf 81’800.00 CHF), Addex Therapeutics (-5.50 Prozent auf 0.02 CHF), Schlatter Industries (-4.84 Prozent auf 17.70 CHF) und Straumann (-4.44 Prozent auf 92.16 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3’331’303 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 315.356 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Mit 11.77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten