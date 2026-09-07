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Kursverlauf 07.09.2026 09:28:16

Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten

Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten

Das macht der SPI am Montag.

Logitech
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Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.99 Prozent leichter bei 20’006.37 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.482 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 1.06 Prozent leichter bei 19’991.65 Punkten, nach 20’206.24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20’006.37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19’991.65 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 07.08.2026, den Wert von 20’509.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 18’926.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 17’113.20 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9.67 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Arbonia (+ 11.38 Prozent auf 4.90 CHF), Addex Therapeutics (+ 7.91 Prozent auf 0.03 CHF), Huber + Suhner (+ 2.42 Prozent auf 169.40 CHF), Comet (+ 2.16 Prozent auf 350.60 CHF) und INFICON (+ 1.78 Prozent auf 171.80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Perrot Duval SA (-14.29 Prozent auf 90.00 CHF), ASMALLWORLD (-8.20 Prozent auf 0.56 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7.08 Prozent auf 5.25 CHF), Adval Tech (-6.82 Prozent auf 41.00 CHF) und Curatis (-6.70 Prozent auf 19.50 CHF).

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 372’780 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 307.899 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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