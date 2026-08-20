Schwacher Handel in Zürich: SPI am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Am Donnerstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.15 Prozent leichter bei 20’192.84 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.503 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.143 Prozent fester bei 20’251.91 Punkten in den Handel, nach 20’223.03 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’178.77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’255.98 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0.363 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 20’033.11 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 18’950.67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’035.70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10.69 Prozent. 20’636.94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 14.33 Prozent auf 7.50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3.72 Prozent auf 23.44 CHF), Orior (+ 3.45 Prozent auf 15.60 CHF), Bellevue (+ 3.32 Prozent auf 7.46 CHF) und SKAN (+ 3.19 Prozent auf 64.70 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil MindMaze Therapeutics (-7.91 Prozent auf 0.19 CHF), Schlatter Industries (-4.84 Prozent auf 17.70 CHF), Edisun Power Europe (-4.30 Prozent auf 66.80 CHF), SHL Telemedicine (-3.74 Prozent auf 1.03 CHF) und Feintool International (-3.65 Prozent auf 10.55 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 938’067 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312.588 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch