Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI am Freitagmittag

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.53 Prozent leichter bei 14’292.68 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.666 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.369 Prozent tiefer bei 14’315.12 Punkten in den Freitagshandel, nach 14’368.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14’346.14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’279.59 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0.423 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2026, wurde der SMI mit 14’298.26 Punkten berechnet. Der SMI wies vor drei Monaten, am 21.05.2026, einen Stand von 13’446.43 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 21.08.2025, den Wert von 12’241.67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7.89 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Holcim (+ 1.18 Prozent auf 70.50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.98 Prozent auf 215.50 CHF), Geberit (+ 0.73 Prozent auf 575.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.63 Prozent auf 80.10 CHF) und Swiss Re (+ 0.47 Prozent auf 138.95 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Alcon (-1.75 Prozent auf 58.24 CHF), Roche (-1.51 Prozent auf 366.20 CHF), Partners Group (-1.37 Prozent auf 706.60 CHF), Novartis (-1.19 Prozent auf 124.84 CHF) und UBS (-1.10 Prozent auf 42.25 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 885’310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 312.497 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.40 erwartet. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch