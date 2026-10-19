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SMI-Kursverlauf 19.10.2026 15:58:34

Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI aktuell

Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI aktuell

Der SMI verzeichnet am Montag Verluste.

Um 15:41 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0.41 Prozent auf 14’331.70 Punkte zurück. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.658 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.442 Prozent auf 14’327.73 Punkte an der Kurstafel, nach 14’391.31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’295.37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14’350.79 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SMI auf 13’786.72 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14’343.70 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der SMI-Kurs 12’644.49 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8.19 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1.04 Prozent auf 87.18 CHF), Givaudan (+ 0.82 Prozent auf 3’947.00 CHF), Lonza (+ 0.66 Prozent auf 608.00 CHF), Partners Group (+ 0.53 Prozent auf 610.60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.13 Prozent auf 614.20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1.74 Prozent auf 74.36 CHF), UBS (-1.69 Prozent auf 38.96 CHF), Alcon (-1.06 Prozent auf 54.16 CHF), Richemont (-0.88 Prozent auf 174.55 CHF) und Galderma (-0.68 Prozent auf 174.85 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 1’598’887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 326.266 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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