Schwacher Handel in Zürich: So steht der SLI mittags

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.67 Prozent leichter bei 2’313.72 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.575 Prozent leichter bei 2’316.03 Punkten, nach 2’329.43 Punkten am Vortag.

Bei 2’306.12 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’318.06 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0.097 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2’291.12 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Wert von 2’164.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der SLI-Kurs 2’014.44 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.57 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 1.55 Prozent auf 617.80 CHF), Partners Group (+ 1.01 Prozent auf 743.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.83 Prozent auf 80.36 CHF), Sandoz (+ 0.71 Prozent auf 71.16 CHF) und Straumann (+ 0.50 Prozent auf 93.34 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Givaudan (-3.17 Prozent auf 3’266.00 CHF), Kühne + Nagel International (-2.49 Prozent auf 215.40 CHF), Logitech (-1.68 Prozent auf 78.60 CHF), Sonova (-1.58 Prozent auf 237.40 CHF) und Holcim (-1.54 Prozent auf 72.66 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’314’002 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 316.756 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch