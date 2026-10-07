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SLI-Marktbericht 07.10.2026 15:58:11

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittwochnachmittag

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittwochnachmittag

Der SLI zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer.

Swiss Re
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Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.50 Prozent schwächer bei 2’215.22 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.308 Prozent tiefer bei 2’219.43 Punkten in den Handel, nach 2’226.28 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2’230.83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’213.96 Punkten lag.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0.043 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’282.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’300.78 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 07.10.2025, mit 2’033.32 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.99 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1.75 Prozent auf 638.00 CHF), Roche (+ 1.63 Prozent auf 355.50 CHF), Novartis (+ 1.55 Prozent auf 119.00 CHF), Lindt (+ 1.33 Prozent auf 7’610.00 CHF) und Sandoz (+ 1.06 Prozent auf 70.50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Julius Bär (-4.88 Prozent auf 69.38 CHF), UBS (-3.57 Prozent auf 39.12 CHF), VAT (-3.15 Prozent auf 676.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.66 Prozent auf 80.38 CHF) und Holcim (-2.64 Prozent auf 64.10 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’780’445 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 297.079 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.49 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.486 11.16 146427037
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.0625 6.71 161357126
Short 17.4054 2.68 161357125
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.39 146215911
Long 8 -10.74 147182342
Long 12 -6.49 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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