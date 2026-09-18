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Index im Blick 18.09.2026 15:58:31

Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Der SMI zeigt sich am fünften Tag der Woche leichter.

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.56 Prozent leichter bei 13’869.89 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.588 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.330 Prozent auf 13’901.32 Punkte an der Kurstafel, nach 13’947.31 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13’964.30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’847.03 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0.281 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der SMI mit 14’320.90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der SMI noch bei 13’765.83 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 12’049.13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Zählern.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.51 Prozent auf 80.72 CHF), Logitech (+ 0.90 Prozent auf 85.08 CHF), Lonza (+ 0.70 Prozent auf 548.80 CHF), Novartis (+ 0.24 Prozent auf 116.30 CHF) und Alcon (+ 0.00 Prozent auf 53.44 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swisscom (-2.76 Prozent auf 653.00 CHF), Amrize (-2.48 Prozent auf 31.03 CHF), Nestlé (-2.37 Prozent auf 76.47 CHF), Zurich Insurance (-1.84 Prozent auf 596.40 CHF) und Swiss Life (-1.43 Prozent auf 922.20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’376’924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 304.649 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’433.69 8.88 S9AB6U
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