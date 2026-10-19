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Index-Bewegung 19.10.2026 12:26:31

Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich am Montagmittag leichter

Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich am Montagmittag leichter

Der SMI verbucht am Montag Verluste.

Lonza
609.11 CHF 1.22%
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.39 Prozent tiefer bei 14’335.68 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.658 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.442 Prozent schwächer bei 14’327.73 Punkten in den Montagshandel, nach 14’391.31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 14’300.44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’350.79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 13’786.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’343.70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 12’644.49 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8.22 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 0.77 Prozent auf 3’945.00 CHF), Lonza (+ 0.70 Prozent auf 608.20 CHF), Partners Group (+ 0.43 Prozent auf 610.00 CHF), Logitech (+ 0.32 Prozent auf 86.56 CHF) und Amrize (+ 0.29 Prozent auf 31.39 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1.66 Prozent auf 74.42 CHF), UBS (-1.56 Prozent auf 39.01 CHF), Richemont (-0.94 Prozent auf 174.45 CHF), Sika (-0.85 Prozent auf 181.00 CHF) und Galderma (-0.74 Prozent auf 174.75 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’084’450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 326.266 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.43 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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