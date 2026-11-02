Schwacher Handel in Zürich: SMI in der Verlustzone

Um 12:08 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0.21 Prozent auf 14’779.87 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.709 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.621 Prozent schwächer bei 14’718.69 Punkten, nach 14’810.66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’793.67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’703.70 Zählern.

SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI stand noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 13’660.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 14’346.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’234.50 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.57 Prozent. Bei 14’861.53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2.09 Prozent auf 70.40 CHF), Logitech (+ 1.89 Prozent auf 79.74 CHF), Amrize (+ 1.57 Prozent auf 34.38 CHF), Geberit (+ 1.36 Prozent auf 582.40 CHF) und Sika (+ 1.12 Prozent auf 181.10 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Roche (-1.36 Prozent auf 397.90 CHF), Novartis (-1.24 Prozent auf 132.12 CHF), Zurich Insurance (-0.51 Prozent auf 622.40 CHF), Swiss Re (-0.26 Prozent auf 152.95 CHF) und Galderma (-0.10 Prozent auf 192.65 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 766’620 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 348.709 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch