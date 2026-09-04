SMI 998089 / CH0009980894
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04.09.2026 15:58:14
Schwacher Handel in Zürich: SMI in der Verlustzone
Wenig Veränderung ist am Nachmittag in Zürich zu beobachten.
Am Freitag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.07 Prozent leichter bei 14’384.66 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.653 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.062 Prozent tiefer bei 14’385.80 Punkten, nach 14’394.77 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SMI betrug 14’324.47 Punkte, das Tageshoch hingegen 14’442.16 Zähler.
SMI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0.034 Prozent zu. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der SMI mit 14’463.23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’341.27 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 12’383.47 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.59 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Zählern.
Die Tops und Flops im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 2.69 Prozent auf 74.08 CHF), Amrize (+ 1.90 Prozent auf 35.47 CHF), Richemont (+ 1.14 Prozent auf 185.75 CHF), Sika (+ 1.00 Prozent auf 191.20 CHF) und Logitech (+ 0.78 Prozent auf 82.36 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Lonza (-2.03 Prozent auf 570.20 CHF), Kühne + Nagel International (-1.91 Prozent auf 210.10 CHF), Novartis (-1.08 Prozent auf 129.90 CHF), Alcon (-1.00 Prozent auf 57.42 CHF) und Geberit (-0.78 Prozent auf 560.00 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’664’850 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 295.721 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien
Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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