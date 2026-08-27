Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start in Rot

Der SLI gibt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.59 Prozent auf 2’315.75 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0.575 Prozent schwächer bei 2’316.03 Punkten in den Handel, nach 2’329.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’312.95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’317.23 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0.185 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 2’291.12 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 2’164.87 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’014.44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.66 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 1.45 Prozent auf 617.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.55 Prozent auf 80.14 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.37 Prozent auf 214.20 CHF), Partners Group (+ 0.24 Prozent auf 737.40 CHF) und Julius Bär (+ 0.00 Prozent auf 75.44 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-2.94 Prozent auf 214.40 CHF), Givaudan (-2.73 Prozent auf 3’281.00 CHF), Nestlé (-1.39 Prozent auf 78.76 CHF), Holcim (-1.25 Prozent auf 72.88 CHF) und Sonova (-1.24 Prozent auf 238.20 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 246’096 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 316.756 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch