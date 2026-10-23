Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus

Am Freitag bewegte sich der SLI via SIX schlussendlich 0.20 Prozent schwächer bei 2’325.30 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.076 Prozent stärker bei 2’331.75 Punkten in den Freitagshandel, nach 2’329.98 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’316.01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’332.54 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 1.23 Prozent zu. Der SLI stand vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 2’247.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2’259.86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2’040.86 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.10 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Holcim (+ 5.03 Prozent auf 66.80 CHF), Galderma (+ 2.33 Prozent auf 191.05 CHF), Partners Group (+ 2.12) Prozent auf 626.00 CHF), Sandoz (+ 2.10 Prozent auf 80.66 CHF) und Schindler (+ 2.05 Prozent auf 298.80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-6.38 Prozent auf 161.45 CHF), Helvetia Baloise (-2.76 Prozent auf 211.20 CHF), Sika (-2.33 Prozent auf 180.20 CHF), VAT (-1.72 Prozent auf 560.20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1.65 Prozent auf 67.78 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4’241’676 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 338.120 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch