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Index-Performance im Blick 18.05.2026 12:26:16

Schwacher Handel in Zürich: SLI verliert mittags

Schwacher Handel in Zürich: SLI verliert mittags

Der SLI verliert am Montag an Boden.

Roche
320.43 CHF -0.74%
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Am Montag tendiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0.60 Prozent leichter bei 2’089.24 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.792 Prozent tiefer bei 2’085.11 Punkten, nach 2’101.76 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2’095.27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’083.75 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’167.65 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 2’192.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der SLI einen Wert von 2’023.90 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.87 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’223.32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 2.57 Prozent auf 183.70 CHF), Swiss Re (+ 0.95 Prozent auf 122.60 CHF), Lindt (+ 0.60 Prozent auf 9’165.00 CHF), Zurich Insurance (+ 0.42 Prozent auf 568.00 CHF) und Alcon (+ 0.28 Prozent auf 50.56 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Holcim (-3.18 Prozent auf 70.10 CHF), Schindler (-2.59 Prozent auf 255.60 CHF), Kühne + Nagel International (-2.54 Prozent auf 170.60 CHF), Amrize (-2.13 Prozent auf 38.08 CHF) und Richemont (-2.09 Prozent auf 152.35 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 928’602 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 280.929 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.50 zu Buche schlagen. Mit 5.88 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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