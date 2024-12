Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Schlussendlich schloss der SLI den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 1’950.09 Punkten ab. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.108 Prozent auf 1’949.97 Punkte an der Kurstafel, nach 1’952.07 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 1’954.44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1’944.72 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0.881 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 04.11.2024, bei 1’944.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2024, wurde der SLI mit 1’968.41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.12.2023, wurde der SLI mit 1’721.02 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10.58 Prozent. Bei 2’023.54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1’742.94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ams-OSRAM (+ 6.42 Prozent auf 6.03 CHF), Logitech (+ 2.41 Prozent auf 74.04 CHF), Schindler (+ 1.70 Prozent auf 263.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.68 Prozent auf 52.12 CHF) und SGS SA (+ 1.59 Prozent auf 88.18 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Novartis (-3.14 Prozent auf 90.10 CHF), Kühne + Nagel International (-1.31 Prozent auf 210.60 CHF), Holcim (-1.31 Prozent auf 90.66 CHF), Zurich Insurance (-1.00 Prozent auf 555.20 CHF) und Sandoz (-0.77 Prozent auf 38.62 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 4’020’587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 219.055 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.13 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch