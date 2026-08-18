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SLI-Performance im Blick 18.08.2026 12:26:12

Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich leichter

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Der SLI verliert am Dienstag an Boden.

VAT
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Der SLI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.42 Prozent auf 2’294.68 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.246 Prozent auf 2’298.59 Punkte an der Kurstafel, nach 2’304.26 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’302.97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2’292.09 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 2’298.35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der SLI mit 2’107.04 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der SLI einen Stand von 1’998.99 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 1.34 Prozent auf 242.20 CHF), Swisscom (+ 1.03 Prozent auf 639.50 CHF), Alcon (+ 0.99 Prozent auf 59.46 CHF), Roche (+ 0.70 Prozent auf 358.60 CHF) und Novartis (+ 0.42 Prozent auf 123.92 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-2.58 Prozent auf 627.40 CHF), Sandoz (-2.54 Prozent auf 73.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.10 Prozent auf 81.26 CHF), Holcim (-1.63 Prozent auf 70.16 CHF) und Amrize (-1.50 Prozent auf 36.69 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 650’816 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300.813 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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