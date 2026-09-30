Schwacher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Minus

Zum Handelsschluss tendierte der SLI im SIX-Handel 0.76 Prozent leichter bei 2’230.83 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.491 Prozent höher bei 2’258.85 Punkten in den Handel, nach 2’247.81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2’230.83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’267.96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1.17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 2’312.04 Punkten auf. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 2’274.15 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der SLI mit 1’978.93 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.71 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1.48 Prozent auf 602.20 CHF), Richemont (+ 1.44 Prozent auf 179.10 CHF), SGS SA (+ 1.02 Prozent auf 95.32 CHF), Logitech (+ 0.72 Prozent auf 84.42 CHF) und Amrize (+ 0.45 Prozent auf 31.37 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Julius Bär (-3.23 Prozent auf 74.28 CHF), Holcim (-2.40 Prozent auf 66.62 CHF), Kühne + Nagel International (-2.39 Prozent auf 220.30 CHF), Swiss Life (-1.69 Prozent auf 893.60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1.68 Prozent auf 79.42 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’683’545 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 298.935 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 7.63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch