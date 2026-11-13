Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt zum Start nach

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.40 Prozent schwächer bei 2’419.99 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.138 Prozent auf 2’426.26 Punkte an der Kurstafel, nach 2’429.61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’426.47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’416.63 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1.78 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 2’243.49 Punkten auf. Der SLI stand vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 2’327.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der SLI mit 2’074.79 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.51 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’438.16 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sonova (+ 1.73 Prozent auf 282.80 CHF), Lindt (+ 0.82 Prozent auf 8’565.00 CHF), Straumann (+ 0.51 Prozent auf 107.80 CHF), Alcon (+ 0.43 Prozent auf 60.54 CHF) und Nestlé (+ 0.39 Prozent auf 86.91 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-6.56 Prozent auf 164.60 CHF), Amrize (-1.18 Prozent auf 34.25 CHF), UBS (-0.76 Prozent auf 40.42 CHF), Sika (-0.72 Prozent auf 192.50 CHF) und Logitech (-0.64 Prozent auf 84.46 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’009’084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346.059 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.81 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch