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ATX aktuell 29.09.2026 15:58:15

Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags

Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags

Der ATX zeigt sich am Dienstag in Rot.

voestalpine
42.68 CHF -1.90%
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Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.71 Prozent schwächer bei 6’962.29 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 196.480 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.008 Prozent auf 7’011.54 Punkte an der Kurstafel, nach 7’012.13 Punkten am Vortag.

Bei 6’953.68 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 7’030.56 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der ATX bei 6’786.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der ATX mit 6’351.75 Punkten gehandelt. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 4’646.29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 30.09 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9.09 Prozent auf 216.00 EUR), Palfinger (+ 1.68 Prozent auf 30.35 EUR), Wienerberger (+ 1.64 Prozent auf 17.96 EUR), DO (+ 0.74 Prozent auf 189.80 EUR) und CA Immobilien (+ 0.67 Prozent auf 22.45 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-2.26 Prozent auf 71.40 EUR), Erste Group Bank (-2.06 Prozent auf 123.80 EUR), voestalpine (-1.90 Prozent auf 45.36 EUR), STRABAG SE (-1.32 Prozent auf 104.80 EUR) und BAWAG (-1.30 Prozent auf 182.20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 180’288 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.818 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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