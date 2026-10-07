Schwacher Handel in Wien: ATX zum Handelsende schwächer

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 2.65 Prozent auf 6’611.99 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 190.732 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.021 Prozent auf 6’790.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’792.23 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’562.76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’793.71 Einheiten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1.57 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’905.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’488.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4’703.24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 23.55 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7’043.27 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 2.39 Prozent auf 72.90 EUR), Österreichische Post (-0.32 Prozent auf 30.70 EUR), Verbund (-0.55 Prozent auf 63.10 EUR), EVN (-0.87 Prozent auf 28.55 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1.49 Prozent auf 66.20 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Erste Group Bank (-4.90 Prozent auf 110.60 EUR), Andritz (-4.26 Prozent auf 80.90 EUR), Raiffeisen (-3.91 Prozent auf 57.75 EUR), BAWAG (-3.79 Prozent auf 170.30 EUR) und voestalpine (-3.59 Prozent auf 43.00 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 706’839 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44.633 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch