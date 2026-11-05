Schwacher Handel in Wien: ATX zum Handelsende in Rot

Der ATX ging nahezu unverändert (minus 0.11 Prozent) bei 6’511.40 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 184.980 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.000 Prozent fester bei 6’518.52 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’518.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’431.72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’651.95 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1.43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’746.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der ATX mit 6’703.90 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’784.37 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 21.67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 8.57 Prozent auf 75.35 EUR), Lenzing (+ 7.14 Prozent auf 12.30 EUR), Wienerberger (+ 2.07 Prozent auf 17.77 EUR), Erste Group Bank (+ 1.35 Prozent auf 112.40 EUR) und Palfinger (+ 1.28 Prozent auf 27.70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-15.62 Prozent auf 110.20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.36 Prozent auf 66.10 EUR), Raiffeisen (-1.59 Prozent auf 58.95 EUR), STRABAG SE (-1.17 Prozent auf 101.60 EUR) und BAWAG (-1.16 Prozent auf 162.60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 568’397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41.642 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch