ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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16.11.2026 09:28:17
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in Rot
Der ATX Prime verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.37 Prozent tiefer bei 3’248.94 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.006 Prozent höher bei 3’261.33 Punkten, nach 3’261.14 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3’248.42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’263.17 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 3’219.68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 3’316.35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’411.29 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22.23 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3’448.52 Punkte. Bei 2’489.01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 5.21 Prozent auf 66.60 EUR), UBM Development (+ 1.03 Prozent auf 14.70 EUR), CA Immobilien (+ 0.72 Prozent auf 21.10 EUR), DO (+ 0.43 Prozent auf 231.50 EUR) und PORR (+ 0.30 Prozent auf 33.10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Warimpex (-7.97 Prozent auf 0.43 EUR), Semperit (-3.82 Prozent auf 16.35 EUR), Polytec (-2.15 Prozent auf 4.10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.70 Prozent auf 75.30 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.66 Prozent auf 3.56 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 19’116 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45.021 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Die OMV-Aktie hat mit 7.26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6.57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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