Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone

Am Freitag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende Verluste in Höhe von 1.08 Prozent auf 3’330.07 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.018 Prozent auf 3’365.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’366.31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3’320.75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’370.41 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 1.50 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’268.68 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Wert von 3’211.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’313.77 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25.28 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3’392.50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5.14 Prozent auf 175.80 EUR), Addiko Bank (+ 3.60 Prozent auf 25.90 EUR), Polytec (+ 1.23 Prozent auf 4.92 EUR), Semperit (+ 1.14 Prozent auf 17.80 EUR) und Raiffeisen (+ 0.98 Prozent auf 61.55 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Telekom Austria (-7.60 Prozent auf 9.24 EUR), EVN (-4.45 Prozent auf 27.90 EUR), Wienerberger (-3.29 Prozent auf 17.34 EUR), Erste Group Bank (-3.02 Prozent auf 118.80 EUR) und Lenzing (-2.84 Prozent auf 20.50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’490’010 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 45.915 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch