Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Am Freitag gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0.37 Prozent auf 3’301.79 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.003 Prozent auf 3’314.17 Punkte an der Kurstafel, nach 3’314.07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3’301.04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’319.06 Punkten verzeichnete.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0.728 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 3’198.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, stand der ATX Prime noch bei 2’929.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’384.52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 24.21 Prozent nach oben. Bei 3’337.77 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1.04 Prozent auf 24.20 EUR), Österreichische Post (+ 0.98 Prozent auf 31.05 EUR), Wienerberger (+ 0.98 Prozent auf 20.70 EUR), CPI Europe (+ 0.52 Prozent auf 15.58 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0.51 Prozent auf 29.40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-8.00 Prozent auf 2.30 EUR), AT S (AT&S) (-2.50 Prozent auf 163.60 EUR), voestalpine (-1.45 Prozent auf 46.14 EUR), Telekom Austria (-1.39 Prozent auf 9.96 EUR) und ZUMTOBEL (-0.73 Prozent auf 4.06 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 10’030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.352 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch