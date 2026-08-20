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Index im Fokus 20.08.2026 17:58:10

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Der ATX Prime bewegte sich letztendlich im Minus.

Erste Group Bank
111.71 CHF 0.38%
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Der ATX Prime sank im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0.45 Prozent auf 3’230.51 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.038 Prozent auf 3’246.50 Punkte an der Kurstafel, nach 3’245.27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’255.53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’223.02 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 2.59 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 3’151.55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’920.93 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 2’405.64 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21.53 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 4.33 Prozent auf 30.15 EUR), Frequentis (+ 3.77 Prozent auf 71.50 EUR), Wienerberger (+ 1.72 Prozent auf 19.54 EUR), Raiffeisen (+ 1.58 Prozent auf 61.00 EUR) und Semperit (+ 1.53 Prozent auf 16.60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Mayr-Melnhof Karton (-5.32 Prozent auf 76.50 EUR), UNIQA Insurance (-4.67 Prozent auf 17.16 EUR), AT S (AT&S) (-4.03 Prozent auf 143.00 EUR), voestalpine (-3.76 Prozent auf 42.98 EUR) und Wolford (-3.54 Prozent auf 2.18 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 449’875 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.119 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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