Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächer

Am Montag steht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.16 Prozent im Minus bei 2’774.86 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.010 Prozent auf 2’779.05 Punkte an der Kurstafel, nach 2’779.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2’780.37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’742.83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 2’658.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’393.94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 1’932.26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.39 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’809.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’638.17 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 8.92 Prozent auf 41.50 EUR), Wolford (+ 7.19 Prozent auf 3.28 EUR), Warimpex (+ 4.78 Prozent auf 0.50 EUR), STRABAG SE (+ 1.49 Prozent auf 88.80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.41 Prozent auf 15.86 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Lenzing (-3.14 Prozent auf 24.70 EUR), Marinomed Biotech (-2.15 Prozent auf 18.20 EUR), FACC (-1.60 Prozent auf 11.10 EUR), AMAG (-1.53 Prozent auf 25.70 EUR) und Polytec (-1.45 Prozent auf 4.07 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 194’790 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42.525 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 5.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.80 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

