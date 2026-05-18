Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert mittags im Minus

Am Montag geht es im ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0.45 Prozent auf 2’884.84 Punkte abwärts. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.019 Prozent auf 2’897.48 Punkte an der Kurstafel, nach 2’898.02 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2’897.48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’876.05 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’947.17 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 18.02.2026, mit 2’892.69 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’233.25 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8.53 Prozent. Bei 2’973.28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2.79 Prozent auf 103.20 EUR), Rosenbauer (+ 2.07 Prozent auf 59.20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.61 Prozent auf 34.70 EUR), Verbund (+ 1.38 Prozent auf 62.50 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1.00 Prozent auf 10.10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Warimpex (-5.49 Prozent auf 0.48 EUR), Polytec (-3.74 Prozent auf 4.38 EUR), Wolford (-3.70 Prozent auf 2.60 EUR), Lenzing (-3.33 Prozent auf 23.25 EUR) und STRABAG SE (-3.20 Prozent auf 87.70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 186’945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37.675 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die ZUMTOBEL-Aktie präsentiert mit 6.86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7.27 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch