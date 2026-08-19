Schwacher Handel in Wien: ATX Prime leichter

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.12 Prozent auf 3’264.68 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.006 Prozent schwächer bei 3’268.48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’268.68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’280.48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’255.37 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1.56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der ATX Prime bei 3’136.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2’888.75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der ATX Prime bei 2’425.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 22.82 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten erreicht.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3.76 Prozent auf 154.60 EUR), Flughafen Wien (+ 3.57 Prozent auf 52.20 EUR), AMAG (+ 1.82 Prozent auf 27.90 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.52 Prozent auf 4.01 EUR) und UBM Development (+ 1.48 Prozent auf 17.10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-10.00 Prozent auf 4.50 EUR), FACC (-3.34 Prozent auf 16.20 EUR), Wienerberger (-2.54 Prozent auf 19.15 EUR), Vienna Insurance (-1.96 Prozent auf 70.10 EUR) und Raiffeisen (-1.92 Prozent auf 61.15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 351’207 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47.508 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch