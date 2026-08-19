Schwacher Handel in Wien: ATX Prime leichter

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.15 Prozent auf 3’263.90 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.006 Prozent schwächer bei 3’268.48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’268.68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’271.10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’255.37 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1.58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der ATX Prime bei 3’136.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2’888.75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der ATX Prime bei 2’425.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 22.79 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten erreicht.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 3.57 Prozent auf 52.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.95 Prozent auf 153.40 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.77 Prozent auf 4.02 EUR), Österreichische Post (+ 1.31 Prozent auf 31.00 EUR) und CPI Europe (+ 1.19 Prozent auf 15.34 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil FACC (-3.94 Prozent auf 16.10 EUR), Wienerberger (-2.65 Prozent auf 19.13 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.85 Prozent auf 79.40 EUR), Wolford (-1.74 Prozent auf 2.26 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.67 Prozent auf 4.71 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 217’644 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47.508 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch