Schwacher Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsstart nach

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.49 Prozent leichter bei 3’373.85 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.022 Prozent schwächer bei 3’389.63 Punkten in den Handel, nach 3’390.37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’364.98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3’391.37 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0.109 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 3’277.74 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 2’966.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’322.18 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26.92 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3’392.48 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3.17 Prozent auf 4.55 EUR), Verbund (+ 1.80 Prozent auf 62.10 EUR), Frequentis (+ 1.72 Prozent auf 71.10 EUR), OMV (+ 0.86 Prozent auf 70.65 EUR) und CPI Europe (+ 0.52 Prozent auf 15.48 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Semperit (-2.20 Prozent auf 17.75 EUR), FACC (-2.07 Prozent auf 16.10 EUR), Polytec (-1.96 Prozent auf 5.00 EUR), Erste Group Bank (-1.62 Prozent auf 121.60 EUR) und BAWAG (-1.49 Prozent auf 178.20 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 21’456 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 48.401 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch