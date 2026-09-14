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14.09.2026 17:58:14
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel mit Verlusten
Der ATX Prime zeigte sich heute leichter.
Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.76 Prozent tiefer bei 3’319.37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.053 Prozent auf 3’380.73 Punkte an der Kurstafel, nach 3’378.94 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’381.70 Punkte, das Tagestief hingegen 3’313.02 Zähler.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’316.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’085.80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’319.26 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24.87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’392.50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Zählern.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 1.25 Prozent auf 65.00 EUR), Addiko Bank (+ 1.19 Prozent auf 25.50 EUR), Semperit (+ 1.11 Prozent auf 18.20 EUR), STRABAG SE (+ 0.75 Prozent auf 107.00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.66 Prozent auf 18.28 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-9.01 Prozent auf 151.40 EUR), Raiffeisen (-4.29 Prozent auf 63.65 EUR), Polytec (-3.53 Prozent auf 4.92 EUR), Wienerberger (-3.30 Prozent auf 17.60 EUR) und Lenzing (-3.18 Prozent auf 21.30 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 649’370 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47.391 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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