BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2
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20.10.2026 17:58:13
Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Der ATX verzeichnete am zweiten Tag der Woche Verluste.
Zum Handelsschluss bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.82 Prozent schwächer bei 6’452.99 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 187.261 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0.002 Prozent tiefer bei 6’506.39 Punkten, nach 6’506.54 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6’508.93 Punkte, das Tagestief hingegen 6’385.70 Zähler.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6’798.18 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 6’396.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’612.70 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 20.58 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 2.86 Prozent auf 21.55 EUR), Vienna Insurance (+ 2.67 Prozent auf 69.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.78 Prozent auf 17.20 EUR), DO (+ 1.43 Prozent auf 198.80 EUR) und Raiffeisen (+ 1.06 Prozent auf 57.00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-6.73 Prozent auf 160.80 EUR), BAWAG (-1.71 Prozent auf 160.80 EUR), Erste Group Bank (-1.45 Prozent auf 108.70 EUR), OMV (-1.01 Prozent auf 73.65 EUR) und Verbund (-0.83 Prozent auf 65.55 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 372’409 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.768 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.40 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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