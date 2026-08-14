Schwacher Handel in Wien: ATX beginnt die Sitzung im Minus

Am Freitag geht es im ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0.32 Prozent auf 6’706.40 Punkte nach unten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187.079 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.003 Prozent auf 6’728.38 Punkte an der Kurstafel, nach 6’728.18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’739.01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’703.63 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0.800 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6’505.39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 5’921.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bewegte sich der ATX bei 4’771.50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 25.31 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 1.04 Prozent auf 24.20 EUR), Österreichische Post (+ 0.98 Prozent auf 31.05 EUR), Wienerberger (+ 0.98 Prozent auf 20.70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.51 Prozent auf 29.40 EUR) und DO (+ 0.48 Prozent auf 209.00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-2.50 Prozent auf 163.60 EUR), voestalpine (-1.45 Prozent auf 46.14 EUR), Palfinger (-0.65 Prozent auf 30.50 EUR), Raiffeisen (-0.64 Prozent auf 61.85 EUR) und Andritz (-0.61 Prozent auf 81.00 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 10’030 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47.352 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.34 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch