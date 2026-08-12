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ATX im Fokus 12.08.2026 15:59:08

Schwacher Handel in Wien: ATX am Nachmittag im Minus

Schwacher Handel in Wien: ATX am Nachmittag im Minus

Der Handel in Wien verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

BAWAG
181.10 EUR -0.28%
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Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.06 Prozent auf 6’669.25 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 186.228 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.008 Prozent auf 6’673.52 Punkte an der Kurstafel, nach 6’672.96 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6’699.05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’658.94 Punkten lag.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0.242 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6’484.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5’848.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der ATX auf 4’716.84 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 24.62 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6.44 Prozent auf 162.00 EUR), DO (+ 2.99 Prozent auf 207.00 EUR), PORR (+ 2.61 Prozent auf 39.30 EUR), Lenzing (+ 1.29 Prozent auf 23.55 EUR) und Verbund (+ 0.96 Prozent auf 57.55 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil OMV (-1.60 Prozent auf 64.40 EUR), voestalpine (-1.52 Prozent auf 46.62 EUR), BAWAG (-1.10 Prozent auf 179.50 EUR), Österreichische Post (-0.48 Prozent auf 30.90 EUR) und Wienerberger (-0.47 Prozent auf 21.12 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 285’652 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.003 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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