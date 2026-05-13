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CAC 40-Performance im Fokus 13.05.2026 12:26:19

Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 mittags

Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 mittags

Der CAC 40 notiert am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Airbus
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Um 12:09 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.25 Prozent auf 7’960.16 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.355 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.627 Prozent stärker bei 8’029.94 Punkten in den Handel, nach 7’979.92 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7’950.04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’029.94 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 1.36 Prozent zurück. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Stand von 8’235.98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’311.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der CAC 40 mit 7’873.83 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2.87 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’642.23 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 51’035 Aktien gehandelt. Mit 223.521 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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