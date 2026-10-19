Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start leichter

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1.11 Prozent leichter bei 7’868.05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.387 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.896 Prozent auf 7’885.38 Punkte an der Kurstafel, nach 7’956.70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7’894.31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’868.05 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 8’065.02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’338.81 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8’174.20 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.99 Prozent nach. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 7’193 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 216.432 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch