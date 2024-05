Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags schwächer

Am Freitag gibt der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 0.03 Prozent auf 7’976.38 Punkte nach. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2.455 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.075 Prozent auf 7’972.55 Punkte an der Kurstafel, nach 7’978.51 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’963.43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7’995.03 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1.38 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’984.93 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7’927.43 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wurde der CAC 40 mit 7’098.70 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5.92 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’259.19 Punkten. 7’281.10 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’262 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 360.367 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.10 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

