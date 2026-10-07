Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Um 15:41 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1.36 Prozent auf 7’757.76 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.341 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.661 Prozent auf 7’813.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’865.07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’840.35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’754.06 Punkten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1.15 Prozent nach. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’306.15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der CAC 40 bei 8’436.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der CAC 40 auf 7’974.85 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 5.34 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern markiert.

Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 912’644 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198.396 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch