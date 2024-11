Schwacher Handel in Paris: CAC 40 letztendlich in Rot

Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.43 Prozent leichter bei 7’198.45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.215 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7’272.73 Zählern und damit 0.596 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’229.64 Punkte).

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7’188.42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’280.39 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1.04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, bei 7’613.05 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 20.08.2024, einen Stand von 7’485.73 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 20.11.2023, bei 7’246.93 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4.41 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’259.19 Punkten. Bei 7’029.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 179’054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 294.032 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.99 erwartet. Mit 9.26 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch