Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell

Am Freitag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 1.14 Prozent leichter bei 7’655.52 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 64.267 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.168 Prozent höher bei 7’757.09 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’744.06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’756.84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’651.91 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 2.02 Prozent zurück. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 7’551.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’533.77 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’629.07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11.62 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’844.52 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Diamondback Energy (+ 3.61 Prozent auf 202.67 USD), Honeywell Aerospace (+ 3.52 Prozent auf 168.85 USD), Kinder Morgan (+ 3.50 Prozent auf 33.97 USD), APA (+ 3.43 Prozent auf 48.85 USD) und Nisource (+ 3.41 Prozent auf 42.66 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Twilio A (-12.45 Prozent auf 239.37 USD), Moderna (-10.43 Prozent auf 211.84 USD), Super Micro Computer (-9.38 Prozent auf 31.80 USD), Cerebras Systems (-9.36 Prozent auf 128.86 USD) und Datadog A (-8.27 Prozent auf 244.24 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14’080’151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.746 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.66 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch