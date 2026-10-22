Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start schwächer

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.81 Prozent tiefer bei 7’694.72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64.023 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.872 Prozent auf 7’689.54 Punkte an der Kurstafel, nach 7’757.17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7’678.46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’699.52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 0.105 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’764.64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der S&P 500 bei 7’498.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6’699.40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.19 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lockheed Martin (+ 8.57 Prozent auf 598.79 USD), Allegion (+ 5.81 Prozent auf 168.25 USD), CSX (+ 5.79 Prozent auf 51.20 USD), Procter Gamble (+ 5.68 Prozent auf 165.75 USD) und Nasdaq (+ 5.40 Prozent auf 101.31 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Lam Research (-9.77 Prozent auf 235.33 USD), Teradyne (-8.66 Prozent auf 315.58 USD), Coherent (-7.77 Prozent auf 219.08 USD), Flex (-7.76 Prozent auf 79.56 USD) und Tractor Supply (-7.40 Prozent auf 30.27 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 2’848’037 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.642 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch