Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start schwächer

Am Mittwoch steht der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.34 Prozent im Minus bei 7’738.34 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63.538 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.092 Prozent auf 7’757.51 Punkte an der Kurstafel, nach 7’764.64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’761.94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’735.26 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0.592 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 7’674.37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’365.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der S&P 500 6’656.92 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.83 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Palantir (+ 3.55 Prozent auf 191.56 USD), Moderna (+ 2.66 Prozent auf 187.42 USD), Cadence Design Systems (+ 2.62 Prozent auf 310.90 USD), Valero Energy (+ 1.99 Prozent auf 384.66 USD) und Microsoft (+ 1.83 Prozent auf 507.13 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil AppLovin (-5.47 Prozent auf 310.76 USD), Expedia (-5.33 Prozent auf 265.74 USD), Paychex (-5.32 Prozent auf 108.44 USD), Booking (-4.32 Prozent auf 157.13 USD) und Newmont (-4.19 Prozent auf 121.93 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Super Micro Computer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’716’704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.796 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 14.72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch