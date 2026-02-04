Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Bewegung 04.02.2026 22:34:00

Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende im Minus

Der S&P 500 verlor am Mittwochabend an Wert.

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.51 Prozent schwächer bei 6’882.72 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 55.505 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.126 Prozent höher bei 6’926.52 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’917.81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’936.09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’838.80 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0.490 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 6’858.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’771.55 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’037.88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0.354 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’002.28 Punkte. Bei 6’789.05 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 13.78 Prozent auf 33.76 USD), Fortive (+ 10.63 Prozent auf 60.13 USD), Eli Lilly (+ 10.33 Prozent auf 1’107.12 USD), Old Dominion Freight Line (+ 9.89 Prozent auf 208.54 USD) und CDW (+ 9.45 Prozent auf 138.08 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Lumen Technologies (-21.63 Prozent auf 6.63 USD), Boston Scientific (-17.59 Prozent auf 75.50 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-17.31 Prozent auf 200.19 USD), AppLovin (-16.12 Prozent auf 387.34 USD) und SanDisk (-15.95 Prozent auf 584.55 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 63’493’533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.811 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

