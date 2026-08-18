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Index-Performance im Blick 18.08.2026 22:34:04

Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Der S&P 500 verzeichnete schlussendlich Verluste.

Sandisk
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Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.69 Prozent leichter bei 7’691.76 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62.558 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.457 Prozent leichter bei 7’709.70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’745.06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’713.95 Punkte, das Tagestief hingegen 7’688.63 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’457.69 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Stand von 7’403.05 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 6’449.15 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.15 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’816.70 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’316.91 Punkten.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Bath Body Works (+ 6.54 Prozent auf 20.04 USD), Ulta Beauty (+ 4.75 Prozent auf 516.74 USD), Intuit (+ 4.41 Prozent auf 350.41 USD), Monster Beverage (+ 4.09 Prozent auf 47.38 USD) und Erie Indemnity (+ 3.71 Prozent auf 256.95 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Coherent (-12.75 Prozent auf 306.43 USD), Cerebras Systems (-12.69 Prozent auf 220.01 USD), Lumentum (-9.87 Prozent auf 873.31 USD), Seagate Technology (-9.16 Prozent auf 903.68 USD) und Sandisk (-9.01 Prozent auf 1’625.78 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 30’364’820 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.709 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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