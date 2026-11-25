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25.11.2026 20:03:56
Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer
Der S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus.
Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.37 Prozent leichter bei 7’174.29 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.230 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 2.16 Prozent leichter bei 7’045.66 Punkten, nach 7’201.09 Punkten am Vortag.
Bei 6’970.11 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’196.36 Punkten den höchsten Stand markierte.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0.735 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’623.68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der S&P 500 bei 7’677.28 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 6’765.88 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.60 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell HP (+ 11.35 Prozent auf 31.11 USD), Charter A (+ 7.93 Prozent auf 146.64 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 6.13 Prozent auf 9.96 USD), CDW (+ 5.76 Prozent auf 173.62 USD) und Expand Energy (+ 5.44 Prozent auf 86.51 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Sandisk (-7.86 Prozent auf 71.82 USD), Lam Research (-7.00 Prozent auf 182.43 USD), Micron Technology (-6.45 Prozent auf 589.19 USD), Applied Materials (-5.51 Prozent auf 305.92 USD) und NVIDIA (-4.57 Prozent auf 148.28 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 47’203’429 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.637 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf
2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 14.56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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