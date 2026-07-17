Schwacher Handel in New York: S&P 500 verliert schlussendlich

Am Freitag tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1.01 Prozent tiefer bei 7’457.69 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62.747 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.23 Prozent auf 7’441.18 Punkte an der Kurstafel, nach 7’533.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’498.47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’431.26 Zählern.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1.19 Prozent nach unten. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 7’420.10 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 7’126.06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’297.36 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.74 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Travelers (+ 9.22 Prozent auf 368.98 USD), Western Union Company (+ 6.47 Prozent auf 8.88 USD), Seagate Technology (+ 5.66 Prozent auf 787.66 USD), Centene (+ 3.99 Prozent auf 66.44 USD) und Caseys General Stores (+ 3.88 Prozent auf 859.12 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Intuitive Surgical (-14.15 Prozent auf 345.42 USD), Cadence Design Systems (-9.47 Prozent auf 330.11 USD), Synopsys (-7.85 Prozent auf 384.28 USD), Netflix (-7.26 Prozent auf 68.95 USD) und Robinhood (-5.72 Prozent auf 99.96 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 38’818’114 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.491 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.97 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch